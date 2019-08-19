Стало известно, какие сведения смогли получить американцы в год печально известных событий в Припяти, сообщает DEITA.RU.

Национальный архив безопасности США снял гриф секретности и открыл общий доступ к информации разведчиков, которые вели наблюдение за Чернобыльской АЭС в первые дни и месяцы после аварии в 1986 году.



Как отмечается в рассекреченном докладе, который был написан для государственного секретаря США Джорджа Шульца 2 мая того же года, в первые дни после аварии американские спецслужбы предположили гибель большего числа людей, чем заявляли официальные власти СССР.

Расчёты американцев базировались на данных о численности сотрудников на каждом из реакторов РБМК-1000. Исходя из снимков разрушений, добытых из космоса, в разведке предположили, что все находившиеся в у эпицентра взрыва либо погибли сразу, либо получили несовместимые с жизнью дозы радиации.

Ранее сообщалось о том, что в 2023 году должен быть разобран первый саркофаг, которым накрыли разрушенный реактор после аварии. В течение нескольких последних лет строители возвели над этим местом укрытие гораздо больших размеров.

Дмитрий Шевченко