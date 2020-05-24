США уничтожили беспилотник боевым лазером

Пентагон выложил на своей странице видео, на котором мощное лазерное оружие уничтожает беспилотный аппарат, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», мощный луч лазера мгновенно вывел из строя летательный аппарат, который спустя время просто упал в море. Установлен боевой лазер был на борту военного корабля.

Ранее издание уже писало о том, что удар прошел в рамках испытаний – они прошли в водах Тихого океана 16 мая. Специальную установку разместили на носу десантно-транспортного корабля USS Portland, находящегося у Гавайских островов (база Перл-Харбор).

В Пентагоне подчеркнули, что новый лазер был использован как против дронов, так и против маломерных судов.