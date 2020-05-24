telegr wh call

Новости

США уничтожили беспилотник боевым лазером

24 Май 2020, 11:45

Ливень и коронавирус не сумели запереть приморцев дома

24 Май 2020, 11:15

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

24 Май 2020, 10:51

Сколько платят водителю большегруза во Владивостоке

24 Май 2020, 10:21

Более 60 междугородних рейсов отменили в Приморье

24 Май 2020, 09:46

Названо условие возобновления путешествий за границу

24 Май 2020, 09:15

Можно ли дважды заразиться коронавирусом, сказали учёные

24 Май 2020, 08:15

Приморье охватят дожди

24 Май 2020, 07:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

США уничтожили беспилотник боевым лазером

лазер

Кадры из видео напоминают фантастический фильм

Пентагон выложил на своей странице видео, на котором мощное лазерное оружие уничтожает беспилотный аппарат, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», мощный луч лазера мгновенно вывел из строя летательный аппарат, который спустя время просто упал в море. Установлен боевой лазер был на борту военного корабля.

Ранее издание уже писало о том, что удар прошел в рамках испытаний – они прошли в водах Тихого океана 16 мая. Специальную установку разместили на носу десантно-транспортного корабля USS Portland, находящегося у Гавайских островов (база Перл-Харбор).

В Пентагоне подчеркнули, что новый лазер был использован как против дронов, так и против маломерных судов.  

Читайте также:

Важность Тихоокеанского флота подчеркнул эксперт

Шевченко: «Грядёт война Китая с США»

Спрос на американское гражданство резко упал

Александра Маслова

Популярное

Россиянам пропишут новую обязательную справку

Путин напомнил о необходимости платить по счетам

Россиянам начнут выделять государственные квартиры

Кожемяко обратился к мэрам с важным предупреждением
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...