Захарова призвала обратить внимание на блокировку российских СМИ в США, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, в Вашингтоне заблокировали российские СМИ на территории штатов. Об этом сказала представитель МИД России Мария Захарова.

Не так давно суд Южного округа штата Флорида заставил регистрироваться, как иноагента компанию RM Broadcasting, партнера МИА «Россия сегодня» и радио Sputnik USA. Руководству пришлось выбрать: прекращать сотрудничество с российским СМИ или зарегистрироваться в качестве российского агента.

Вашингтон фактически блокирует работу российских СМИ на территории США под предлогом защиты прав американцев от «вмешательства» РФ. Цензура в интернете тоже стала более жесткой.

Анастасия Туркова