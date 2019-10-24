telegr wh call

Новости

Россияне будут получать больше денег

24 Октябрь 2019, 23:45

Власти сказали, когда закончится недолив топлива

24 Октябрь 2019, 23:15

Кремль прокомментировал отставку Путина

24 Октябрь 2019, 22:45

Новая реформа ЖКХ: бумажки отменяются

24 Октябрь 2019, 22:15

Младенец погиб на борту самолета: мать нашла виноватых

24 Октябрь 2019, 21:45

Миллиарды из бюджета в никуда: у губернатора проблемы

24 Октябрь 2019, 21:15

Данные миллиона клиентов Сбербанка доступны мошенникам

24 Октябрь 2019, 20:45

Бюджетные места в вузах отдадут африканцам

24 Октябрь 2019, 20:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

США вмешается в российские выборы

Трамп

Известный американский спецагент подтвердил слух о том, что власти Соединенных Штатов Америки планируют оказать влияние на процесс выборов президента России. Об этом сообщает DEITA.RU.

Словам Эдварда Сноудена, о взаимном влиянии на крупные политические процессы в обеих странах спецслужбам известно давно, почему-то не находятся люди, готовые открыто об этом заявить.

«Разумеется, Российская Федерация планирует вмешаться в выборы президента США [которые пройдут в ноябре две тысячи двадцатого года]. Ровно как и власти Америки будут вмешиваться в выборы главы России [в две тысячи двадцать четвертом году]», - заявил Сноуден.  

В качестве доказательства своих слов бывший агент ЦРУ напомнил о восьмидесяти одном доказанном случае вмешательства властей США результаты голосования за кандидатов в президенты и тридцати шести аналогичных примерах, но уже со стороны действующей власти России и СССР. Информацию об этом была опубликована в газете New York Times почти четыре года назад.  

Екатерина Цой

Читайте также:

Россияне потерпят: Путин списал колоссальные долги Африке

«Третий лишний»: Кожемяко договорится с беглым депутатом

Суд обязал платить алименты за чужого ребенка

Популярное

Размер транспортного налога шокирует водителей в новом году

ГИБДД лишит прав на месте в этом случае

«Нам не нужен такой мэр»: горожане сами построили себе дорогу

Утопили миллионы — депутаты разгромили дорожников Владивостока
Загрузка...
Загрузка...