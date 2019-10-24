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США вмешается в российские выборы
Известный американский спецагент подтвердил слух о том, что
власти Соединенных Штатов Америки планируют оказать влияние на процесс выборов
президента России. Об этом сообщает DEITA.RU.
Словам Эдварда Сноудена, о взаимном влиянии на крупные политические процессы в обеих странах спецслужбам известно давно, почему-то не находятся люди, готовые открыто об этом заявить.
«Разумеется, Российская Федерация планирует вмешаться в выборы президента США [которые пройдут в ноябре две тысячи двадцатого года]. Ровно как и власти Америки будут вмешиваться в выборы главы России [в две тысячи двадцать четвертом году]», - заявил Сноуден.
В качестве доказательства своих слов бывший агент ЦРУ напомнил о восьмидесяти одном доказанном случае вмешательства властей США результаты голосования за кандидатов в президенты и тридцати шести аналогичных примерах, но уже со стороны действующей власти России и СССР. Информацию об этом была опубликована в газете New York Times почти четыре года назад.
Екатерина Цой