США введут санкции против чиновников России

Российские чиновники стали поводом для новых «наказательных» мер США в отношении России. Об этом сообщает DEITA.RU.

Сенаторы Соединенных Штатов посчитали, что «преследующие оппозиционных россиян» чиновники своим поведением нарушают права человека. В качестве наказания за столь «вопиющее» поведение представителей российского правительства Рубио и Кардин требуют ввести адресные санкции.

Также в обращении американских политических деятелей к госсекретарю и главе Минфина США говорится об особой необходимости введения ограничений по отношению к генпрокурору России Юрию Чайке и главе Минюста Александру Коновалову.

Авторы инициативы и еще порядка девяти их последователей предложили задействовать два знаменитых акта США, носящих имя Сергея Магнитского, на основе которых с 2012 года применяются односторонние санкции к должностным лицам России.

Екатерина Цой