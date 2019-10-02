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США введут санкции против чиновников России

2 Октябрь 2019, 15:15

США

Российские чиновники стали поводом для новых «наказательных» мер США в отношении России. Об этом сообщает DEITA.RU.

Сенаторы Соединенных Штатов посчитали, что «преследующие оппозиционных россиян» чиновники своим поведением нарушают права человека. В качестве наказания за столь «вопиющее» поведение представителей российского правительства Рубио и Кардин требуют ввести адресные санкции.

Также в обращении американских политических деятелей к госсекретарю и главе Минфина США говорится об особой необходимости введения ограничений по отношению к генпрокурору России Юрию Чайке и главе Минюста Александру Коновалову.  

Авторы инициативы и еще порядка девяти их последователей предложили задействовать два знаменитых акта США, носящих имя Сергея Магнитского, на основе которых с 2012 года применяются односторонние санкции к должностным лицам России.

Екатерина Цой

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