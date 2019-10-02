Новости
Вот сколько «легких» денег в среднем задолжали россияне
2 Октябрь 2019, 16:30
Штрафов ГИБДД не будет в плохую погоду
2 Октябрь 2019, 16:15
Проект «Социальная карта «Приморец» официально стартовал в крае
2 Октябрь 2019, 16:09
WhatsApp предупредил об исчезновении сообщений
2 Октябрь 2019, 16:00
А мы и не заметили: российские ученые о запуске ракет КНДР
2 Октябрь 2019, 15:45
Грипп идет на регион
2 Октябрь 2019, 15:30
США введут санкции против чиновников России
2 Октябрь 2019, 15:15
Приморский олигарх рассказал о криминале 90-х
2 Октябрь 2019, 15:15
США введут санкции против чиновников России
2 Октябрь 2019, 15:15
Российские чиновники стали поводом для новых «наказательных» мер США в отношении России. Об этом сообщает DEITA.RU.
Сенаторы Соединенных Штатов посчитали, что «преследующие оппозиционных россиян» чиновники своим поведением нарушают права человека. В качестве наказания за столь «вопиющее» поведение представителей российского правительства Рубио и Кардин требуют ввести адресные санкции.
Также в обращении американских политических деятелей к госсекретарю и главе Минфина США говорится об особой необходимости введения ограничений по отношению к генпрокурору России Юрию Чайке и главе Минюста Александру Коновалову.
Авторы инициативы и еще порядка девяти их последователей предложили задействовать два знаменитых акта США, носящих имя Сергея Магнитского, на основе которых с 2012 года применяются односторонние санкции к должностным лицам России.
Екатерина Цой