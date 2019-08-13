Торговая война двух сверхдержав продолжается, сообщает DEITA.RU/

D США вступит в силу запрет на покупку американскими компаниями и ведомствами оборудования китайских производителей Huawei, ZTE и многих других.

Главы американских ведомств на протяжении двух лет, начиная с 13 августа, могут нарушить этот запрет всего один раз, при том, что им нужно будет обосновывать такую необходимость в соответствующих комитетах конгресса.

Американские власти заявили, что данное решение направлено на повышение уровня безопасности США и укрепление суверенитета страны.

Кроме этого, Huawei лишили права покупать технологии и компоненты для своей продукции в США.

Дмитрий Шевченко