Новости
Жителей Северной Кореи заподозрили в мировом хакерстве
16 Сентябрь 2019, 23:45
СССР и РСФСР окончательно уйдут из России
16 Сентябрь 2019, 23:15
Известна судьба чиновницы, обозвавшей потопленцев «бичевней»
16 Сентябрь 2019, 22:45
Суперкатер Шойгу усмирит корейцев
16 Сентябрь 2019, 22:15
«Чем мы хуже собак?» - Путина просят снизить срок беременности
16 Сентябрь 2019, 21:45
У безответственных россиян отберут жилье
16 Сентябрь 2019, 21:15
Стало известно о пострадавших при перестрелке в метро
16 Сентябрь 2019, 20:45
Российский бульдог-блогер получит народную премию США
16 Сентябрь 2019, 20:15
СССР и РСФСР окончательно уйдут из России
16 Сентябрь 2019, 23:15
Министерство юстиции России приняло эстафету аброгации в стране, сообщает DEITA.RU.
Минюст заявил о запуске процедуры нуллификации более двадцати устаревших нормативно-правовых актов, принятых до 1991 года. В ведомстве заявили, что недействующими будут признаны законы СССР и РСФСР о труде, образовании, соблюдении санитарно-гигиенических и эпидемиологических нормах, сельском хозяйстве и многом другом.
Напомним, что ранее правительство выпустило распоряжение об отмене ряда законов, принятых в СССР и РСФСР до конца 2019 года.
Одно из самых обсуждаемых нововведений – изменение режима работы россиян. Дмитрий Медведев уже заявил о возможной замене восьмичасового рабочего дня на четырехчасовой.
Екатерина Цой