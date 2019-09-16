СССР и РСФСР окончательно уйдут из России

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Медведев

Министерство юстиции России приняло эстафету аброгации в стране, сообщает DEITA.RU.

Минюст заявил о запуске процедуры нуллификации более двадцати устаревших нормативно-правовых актов, принятых до 1991 года. В ведомстве заявили, что недействующими будут признаны законы СССР и РСФСР о труде, образовании, соблюдении санитарно-гигиенических и эпидемиологических нормах, сельском хозяйстве и многом другом.

Напомним, что ранее правительство выпустило распоряжение об отмене ряда законов, принятых в СССР и РСФСР до конца 2019 года.

Одно из самых обсуждаемых нововведений – изменение режима работы россиян. Дмитрий Медведев уже заявил о возможной замене восьмичасового рабочего дня на четырехчасовой.

Екатерина Цой

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