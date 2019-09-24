Стадион «Строитель» ремонтируют в рамках нацпроекта

Капитальный ремонт популярного во Владивостоке стадиона «Строитель» проходит в текущий момент, сообщает DEITA.RU. Работы запланированы до ноября текущего года. Горожан просят на время реконструкции найти другое удобное место для занятий спортом.



На данный момент реализуется планировка участка. На стадионе станет больше беговых дорожек – шесть, а также появится футбольное поле. С его будущей территории уже вывезено порядка трёх тысяч кубометров грунта. Работа по реконструкции включает в себя установку дренажной системы, комплектации площади щебнем и песком.

Зимой площадь стадиона также будет служить катком для горожан, при этом, если количество осадков будет допустимым, залить могут и территорию футбольного поля. Для защиты его покрытия предварительно будет создана спецподушка из снега.

Помимо реконструкции стадиона, в ближайшие годы ремонт коснётся корпусов, спортивных залов и трибун спорткомплекса.

Капитальный ремонт осуществляется за счет бюджетных средств страны, края и города в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Вся работа реализована в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края».

Напомним, в дни проведения ВЭФ-2019 был заложен первый камень для строительства кёрлинг-центра недалеко от Нагорного парка во Владивостоке.

Софья Корф