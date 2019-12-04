telegr wh call

Новости

Мост рухнул под тяжестью большегруза

4 Декабрь 2019, 15:33

Интернет проведут в сельские школы Уссурийска

4 Декабрь 2019, 15:27

Новой выплатой для детей, не посещающих детский сад, активно пользуются на Сахалине

4 Декабрь 2019, 15:25

Мошенник обманул автопокупателей почти на 3 миллиона

4 Декабрь 2019, 15:19

Хабаровские энергетики вновь трудятся в режиме повышенной готовности

4 Декабрь 2019, 15:18

В следующем году начнется реконструкция дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск

4 Декабрь 2019, 15:03

Смерть на охоте отправила трех полицейских за решетку

4 Декабрь 2019, 15:00

Люди могут остаться без электричества: шторм идет на Приморье

4 Декабрь 2019, 14:46

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Стадион Уссурийска начали превращать в каток

каток по размеру

Первый этой зимой открытый общегородской каток откроет свои двери первым посетителям в Уссурийске уже в ближайшие выходные. Рабочие приступили к заливке главного «городского» стадиона, сообщает DEITA.RU.

В мэрии Уссурийска сообщили, что столь ранее появление одной из главных зимних забав жителей и гостей города обусловлено нетипичными для начала декабря погодными условиями.

«Выпавший на минувшей неделе снегопад создал все необходимые условия для заливки катка на стадионе «Городской». Первые слои льда были сформированы еще в прошлый вторник, двадцать шестого ноября», - рассказали в городской администрации отметив, что если погода не преподнесет «плюсовой» сюрприз, то первые посетители катка смогут выйти на лед уже в конце этой недели.

Также до двадцатых чисел декабря мэрия планирует завершить разметку хоккейной коробки на стадионе, а также соорудить шестнадцать временных площадок для катания на коньках и игры в хоккей.

Кстати, причиной, по которой в этом году главный традиционный городской каток «переехал» на другой стадион, является продолжение ремонтно-восстановительных работ на «Патриоте». Этом зимой уссурийцам будут доступны два больших общегородских катка - на стадионе «Городской» и во Дворце спорта.   

Отметим, что в следующем году у мэрии намечены большие планы по строительству и благоустройству спортивной инфраструктуры Уссурийского городского округа. За год в различных населенных пунктах муниципалитета должны появиться порядка тридцати стадионов, универсальных спортплощадок, хоккейных коробок, зрительских трибун и т.д.

Екатерина Цой

Читайте также:

Главную новогоднюю елку устанавливают в Уссурийске

Память неизвестного солдата почтили в Уссурийске

Обновленная дорога избавит Уссурийск от пробок

Популярное

«Выдумщик» — россияне негодуют от предложения ГИБДД

Медведев принял важное решение для автомобилистов

Кубай сказал, повторится ли сценарий бесснежной зимы

Изменения в Трудовой кодекс приняли депутаты
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...