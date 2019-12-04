Стадион Уссурийска начали превращать в каток

Первый этой зимой открытый общегородской каток откроет свои двери первым посетителям в Уссурийске уже в ближайшие выходные. Рабочие приступили к заливке главного «городского» стадиона, сообщает DEITA.RU.

В мэрии Уссурийска сообщили, что столь ранее появление одной из главных зимних забав жителей и гостей города обусловлено нетипичными для начала декабря погодными условиями.

«Выпавший на минувшей неделе снегопад создал все необходимые условия для заливки катка на стадионе «Городской». Первые слои льда были сформированы еще в прошлый вторник, двадцать шестого ноября», - рассказали в городской администрации отметив, что если погода не преподнесет «плюсовой» сюрприз, то первые посетители катка смогут выйти на лед уже в конце этой недели.

Также до двадцатых чисел декабря мэрия планирует завершить разметку хоккейной коробки на стадионе, а также соорудить шестнадцать временных площадок для катания на коньках и игры в хоккей.

Кстати, причиной, по которой в этом году главный традиционный городской каток «переехал» на другой стадион, является продолжение ремонтно-восстановительных работ на «Патриоте». Этом зимой уссурийцам будут доступны два больших общегородских катка - на стадионе «Городской» и во Дворце спорта.

Отметим, что в следующем году у мэрии намечены большие планы по строительству и благоустройству спортивной инфраструктуры Уссурийского городского округа. За год в различных населенных пунктах муниципалитета должны появиться порядка тридцати стадионов, универсальных спортплощадок, хоккейных коробок, зрительских трибун и т.д.

Екатерина Цой