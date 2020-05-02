Стакан воды может облегчить жизнь запертой на самоизоляции семьи

Несколько рекомендаций по поводу сохранения «погоды в доме» во время режима самоизоляции дала эксперт, сообщает ИА DEITA.RU.



Вовсе избежать конфликтов, если люди заперты вместе круглосуточно, невозможно, но зато из них можно правильно выходить. Об этом говорит старший преподаватель психологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, семейный психолог Марина Жиронкина, пишет «Парламентская газета».

Важным средством станет стакан воды. Его нужно выпить после того, как во время стресса человек встанет обеими ногами на твердую поверхность и ощутит, что земля буквально надежно его держит, не уходит из-под ног.

«Когда человеку плохо, у него высокий уровень гормона стресса. Выпив воды, он разбавляет эту концентрацию, и уровень переживаний снижается», – констатирует психолог.

Кроме этого, эксперт рекомендует не пытаться искать выход из проблемы, когда кипят эмоции – страсти должны улечься, иначе прийти к конструктивному решению будет существенно сложнее.