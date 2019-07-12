В последний месяц лета детский и взрослый составы медицинского автопоезда посетят еще несколько районов Приморья, сообщает DEITA.RU



Специалисты детского автопоезда до 1 августа будут работать в Шкотовском районе Приморья, а затем отправятся в Большой Камень. До 13 августа маленьких пациентов будут принимать педиатр, хирург, невролог, эндокринолог, детский акушер-гинеколог, офтальмолог, отоларинголог, травматолог, узист и лаборант. С 14 по 20 августа детский автопоезд будет работать в ЗАТО Фокино, с 21 по 28 августа - в Партизанском районе края. С 29 августа по 6 сентября - в городе Партизанске, сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края. Напомним, что обследование бесплатное.

«Взрослый состав «Здоровья» с 1 по 7 августа будет работать в Тернейском муниципальном районе. В его составе два терапевта, хирург, гинеколог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, стоматолог, узист и фельдшер клинико-диагностической лаборатории. Особое внимание каждый специалист в ходе осмотра уделяет выявлению онкологических заболеваний», - подчеркнули в департаменте.

С 8 по 19 августа автопоезд будет принимать жителей Чугуевского района, с 20 по 27 августа – жителей Яковлевского района, а с 28 августа попасть в поликлинику на колесах смогут жители Арсеньевского городского округа.

Отметим, что свою работу детский и взрослый составы автопоезда «Здоровье» начали с 1 февраля. За это время они побывали во многих районах края. Каждый день к специалистам обращаются более 80 жителей.

Автопоезд «Здоровье» колесит по Приморью вот уже 4 года, за это время он помог тысячам жителей края. Оснащение автопоезда позволяет проводить большинство основных видов лабораторных, функциональных и лучевых методов диагностики.

«В этом году предусмотрено приобретение еще нескольких передвижных медицинских комплексов на сумму 170 миллионов рублей для обследования жителей отдаленных районов», - отметил врио вице-губернатора – глава крайздрава Виктор Фисенко.

Проект реализуется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края".

Иван Юрьев