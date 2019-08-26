В Сети появились кадры, сообщает DEITA.RU.



Столица Дальнего Востока уже вовсю готовится к проведению очередного ВЭФ. В городе судорожно наводят красоту - в основном на гостевых маршрутах: трасса от аэропорта, оба моста и дорога до ДВФУ.

Однако в Сети распространилась фотография улицы Луговой, с которой внезапно вывезли все незаконно установленные ларьки и передвижные офисы страхования.

«Первый признак того, что к нам едет Путин», – так жители Владивостока комментируют это фото.





Отметим, что если президент действительно решит посетить завод «Соллерс», то картина его ждет удручающая.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что улица Вилкова - это самый короткий путь между островом Русский и заводом Sollers, в который инвестировали японцы. Не исключено, что в этом году премьер-министр Японии Синдзо Абэ и японские бизнесмены, которые планируют принять участие в работе форума, захотят посетить предприятие. И поедут по этой дороге. Вечная российская беда явно не добавит шарма новоиспеченной столице ДФО и уверенности инвесторам.

Елена Миронова