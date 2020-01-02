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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Стал известен самый «мышиный» регион России

мышь, мышка, крыса

В наступившем году появилось множество исследований, конкурсов и других мероприятий, посвященных символу 2020 года – крысе, или мыши, сообщает DEITA.RU.

Накануне праздника ученые подсчитали, какой регион в России – самый «мышиный», и где самое большое многообразие видов этого грызуна.

Лидером «мышиности» стала Ростовская область. Ранее считалось, что на Дону водится только 4 вида грызуна. Недавно ученые обнаружили еще два.

Так, к малой лесной, домовой, курганчиковой и желтогорлой мышам присоединились еще два вида – степная и европейская.

Исследователи объясняют такое многообразие видов с разнообразным ландшафтом области и благоприятным климатом.

Александра Маслова

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