Стал известен средний чек чаевых «карантинным» курьерам

Курьеры и сборщики продуктов в России стали получать гораздо больше чаевых, переведенных безналично, сообщает ИА DEITA.RU.

Статистику собрал платежный сервис CloudPayments, уже более полугода вместе с «Тинькофф» реализующий сервис электронных чаевых. Сервисы доставки с середины марта стали получать на 900% чаевых больше, пишет РБК.

«Среди комментариев, которые отправляют курьерам вместе с чаевыми, часто встречаются актуальные «карантинные», например: «Спасибо! Родители довольны, что вы были в маске и перчатках!», «Спасибо, что работаете в это тяжелое время», «Спасибо за хорошую работу в нехорошее время», – рассказал гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Наличные деньги признаны опасными в период пандемии, и многие компании просят своих клиентов пользоваться исключительно безналичными платежами.