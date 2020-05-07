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Стал известен заработок руководителя call-центра во Владивостоке

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Куда больше доход у его московских коллег

Во Владивостоке начальник call-центра получает неплохую зарплату – в среднем, коло 88 тысяч рублей в месяц, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на исследование портала Superjob.

Так, специалисты портала проанализировали, какого размера зарплату предлагают специалистам в различных городах России.

Согласно анализу, в Санкт-Петербурге такие руководители получают 96 тысяч рублей, а доход их московских коллег составляет порядка 110 тысяч рублей ежемесячно.

Куда скромнее зарплаты в крупных городах Дальнего Востока – 69 тысяч рублей получают руководители хабаровских call-центров, и всего 60 тысяч заработок такого начальника в Чите. 

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