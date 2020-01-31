Стал известным: житель Владивостока украл видеокамеру в подъезде

В доме на Нейбута,8, молодой человек решил украсть видеокамеру из подъезда. Делал он это очень долго и старательно – и в итоге стал героем соцсетей, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в паблике «Экипажи ДПС», скорее всего, молодой человек думал, что запись будет храниться в самой камере. Он не учел, что вскоре она разлетится по городским пабликам, а его лицо, попавшее в объектив крупным планом, будет видно более чем хорошо.

В процессе молодой человек лезет по стене, встает на перила и настойчиво добирается до камеры.

Подписчики паблика начали дружно смеяться над незадачливым юношей.

«Какой же он неизвестный? Вон как моську засветил».

«Если его не остановить, то он прям на Калинина будет видеокамеры снимать у здания полиции».

«Бедный, так старался, чуть не разбился».