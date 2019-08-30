Любой желающий сможет посетить интересные выставки, фестивали и концерты, которые состоятся в дни Восточного экономического форума, сообщает DEITA.RU.

Два известных полотна будут представлены во Владивостоке. С 8 сентября по 6 ноября можно будет воочию увидеть шедевр «Мадонна делла Лоджиа» за авторством Сандро Боттичелли. Картина впервые прибудет на территорию России. С 3 сентября по 10 ноября жители и гости Владивостока смогут оценить оригинал живописи «Опять двойка» кисти Фёдора Решетникова. Оба полотна можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее.

На экспозиции «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса ДВФУ можно будет познакомиться с культурными особенностями каждого из регионов ДФО. В экспозиции будут представлены уникальные павильоны, среди которых можно будет увидеть «морскую раковину» от Приморского края. Экспозиция носит название «Приморье – центр притяжения». В павильоне можно будет познакомиться с результатами работы по улучшению качества жизни в регионе.

С 4 по 6 сентября совершенно бесплатно можно будет посетить фестиваль «Дни якутского кино», который пройдёт в кинотеатре «Уссури». Помимо этого, на Приморской сцене Мариинского театра 4 сентября состоится премьера балета «Дон Кихот», а 7 сентября у жителей и гостей Владивостока появится возможность оценить оперу Джузеппе Верди «Аида».

С 5 по 8 сентября спортивная набережная Владивостока примет участников II фестиваля культуры и искусства «Созвездие Дальнего Востока». Помимо этого в популярном месте отдыха состоится благотворительное мероприятие «День доброго мороженого».

Насыщенная культурная программа пополнится выступлениями творческих коллективов различных регионов Дальнего Востока, а также зарубежья. Будут исполнены музыкальные хиты мирового кинематографа, а также спектакли молодых российских режиссёров.

Более подробно с программой культурных мероприятий осени, а также дней проведения ВЭФ можно ознакомиться на сайте администрации Приморского края.

Софья Корф