Стала известна правда о миллионах Кожемяко

Администрация Приморского края прокомментировала DEITA.RU информацию о, якобы, повышении зарплаты Олега Кожемяко с 2020 года.

Как подчеркнули в администрации региона, информация, распространенная накануне в отдельных тг-каналах и социальных сетях, не соответствует действительности. По мнению администрации Приморья, произошла подмена понятий «заработная плата» и «денежное содержание деятельности губернатора», которое включает в себя, в том числе, и зарплату главы региона.

«При внесении в Законодательное Собрание Приморья проекта закона, предусматривающего изменение системы управлением регионом, а именно создание Правительства Приморского края, Олег Кожемяко заявил, что расходы на его содержание останутся на уровне 2018 года, когда он и вступил в должность губернатора края и не будут увеличиваться ни в 2019, ни в 2020 годах. Все эти цифры можно проверить в свободном доступе, сравнив исполнение бюджета за 2018 год с принятым бюджетом на 2020 год. Более того, если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что расходы на содержание губернатора в будущем году станут даже меньше на 322 миллиона, чем в 2018 году, о чем и заявлял Олег Кожемяко», – подчеркнули в администрации Приморья.

Накануне стало известно, что работникам органов государственной власти Приморского края в 2020 году предусмотрено два повышения оплаты труда. Первое повышение зарплат приморских чиновников ожидает уже с 1 января 2020 года. Бюджетные ассигнования будут увеличены в связи с ростом минимального размера оплаты труда в России до 12 130 рублей. Второе повышение должностных окладов, в соответствии с краевым бюджетом, ожидается с 1 октября 2020 года. Это та самая индексация на 3,7%, о которой речь велась нынешней осенью.

Дмитрий Санников