Новости партнеров
Стала известна причина массового отказа россиян от новых авто
11 Сентябрь 2019, 13:50
Россияне массово отказываются от покупки новых автомобилей, предпочитая «донашивать» бывшие в чужом пользовании машины, сообщает DEITA.RU.
Правительство считает, что главной тому причиной является снижение уровня реальных доходов россиян, по сравнению с предыдущими годами. Чтобы поднять продажи новых авто, власти страны приняли решение добавить финансирования в действующие программы по льготному кредитованию будущих автовладельцев.
Как отметила газета «Коммерсант», в июле текущего года дополнительные десять бюджетных миллиардов пошли на поддержку соцпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также лизинговые программы для коммерческого автотранспорта.
Специалисты Минпромторга уверены, что дополнительное финансирование позволит увеличить продажи до семидесяти пяти автомобилей в год. Эксперты же уверены, что льготное кредитование не остановит общее подорожание транспортных средств в России до двух процентов.
Екатерина Цой
Читайте также:
Последнее
Новости
Россияне начнут раздавать электронные чаевые
11 Сентябрь 2019, 16:30
Государство дало скидку на авто в кредит
11 Сентябрь 2019, 16:17
Победителей выборов в Уссурийске назвал избирком
11 Сентябрь 2019, 16:13
Кому из приморцев снизят зарплату: профсоюзы назвали цифры
11 Сентябрь 2019, 16:05
Получение СНИЛС упростили
11 Сентябрь 2019, 16:00
Tele2, «Ростелеком» и Ericsson разработали IoT-решение для промышленности
11 Сентябрь 2019, 16:00