Стала известна причина массового отказа россиян от новых авто

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Россияне массово отказываются от покупки новых автомобилей, предпочитая «донашивать» бывшие в чужом пользовании машины, сообщает DEITA.RU.

Правительство считает, что главной тому причиной является снижение уровня реальных доходов россиян, по сравнению с предыдущими годами. Чтобы поднять продажи новых авто, власти страны приняли решение добавить финансирования в действующие программы по льготному кредитованию будущих автовладельцев.

Как отметила газета «Коммерсант», в июле текущего года дополнительные десять бюджетных миллиардов пошли на поддержку соцпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также лизинговые программы для коммерческого автотранспорта.

Специалисты Минпромторга уверены, что дополнительное финансирование позволит увеличить продажи до семидесяти пяти автомобилей в год. Эксперты же уверены, что льготное кредитование не остановит общее подорожание транспортных средств в России до двух процентов.

Екатерина Цой

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