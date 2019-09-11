Стала известна причина массового отказа россиян от новых авто

Россияне массово отказываются от покупки новых автомобилей, предпочитая «донашивать» бывшие в чужом пользовании машины, сообщает DEITA.RU.

Правительство считает, что главной тому причиной является снижение уровня реальных доходов россиян, по сравнению с предыдущими годами. Чтобы поднять продажи новых авто, власти страны приняли решение добавить финансирования в действующие программы по льготному кредитованию будущих автовладельцев.

Как отметила газета «Коммерсант», в июле текущего года дополнительные десять бюджетных миллиардов пошли на поддержку соцпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также лизинговые программы для коммерческого автотранспорта.

Специалисты Минпромторга уверены, что дополнительное финансирование позволит увеличить продажи до семидесяти пяти автомобилей в год. Эксперты же уверены, что льготное кредитование не остановит общее подорожание транспортных средств в России до двух процентов.

Екатерина Цой