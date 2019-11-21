Стала известна причина несчастья россиян

В течение последних шести месяцев еще больше россиян стали чувствовать себя несчастными - доля счастливых граждан снизилась с семидесяти пяти процентов от общего числа населения России до шестидесяти четырех. Об этом сообщает DEITA.RU.

Такой вывод сделали эксперты ВЦИОМ по итогам социального опроса для выявления индекса счастья.

Итак, порядка восьмидесяти одного процента опрошенных отметили, что ощущают себя достаточно счастливыми, а семнадцать процентов угрюмо ответили, что давно не ощущали приливов позитивного настроения. Таким образом, согласно подсчетам экспертов, на сегодняшний день индекс счастья россиян равен шестидесяти четырем.

Социальный ИС составляет пятьдесят четыре процента: тридцати одному проценту репондентов показалось, что окружающие их люди выглядят счастливыми, сорок восемь процентов отметили, что среди их друзей и близких в равной доле присутствуют как счастливые, так и несчастные люди, а семнадцать процентов ответили, что все личности вокруг - глубоко несчастные люди.

Оказалось, что причиной грустного настроения россиян в большинстве случаев является так называемая «осенняя хандра». В качестве других причин респонденты назвали безденежье, несоответствующую ожиданиям политику страны, проблемы со здоровьем и задержку зарплаты. Секрет счастья, по словам самих граждан, по-прежнему заключается в создании крепких семейных отношений, хорошем здоровье, любимой работе и рождении детей.

Екатерина Цой