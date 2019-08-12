6% всех смертей в мире замминистра здравоохранения объяснил именно так, сообщает DEITA.RU.



Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай объяснил, откуда берутся самые страшные заболевания, такие как рак молочной железы и кишечника, диабет и ишемическая болезнь сердца. Свои размышления чиновник опубликовал в соцсетях.

По мнению Салагая, всего в мире примерно 6% всех смертей происходят из-за отсутствия физической активности. При этом рак груди из-за недостатка спорта развивается в 25% всех случаев, а диабет – в 27%.

Елена Миронова