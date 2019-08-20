Очевидец выложил в Сеть видео, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке вечером в час-пик собралась огромная пробка. Автомобилисты жаловались на то, что потратили более часа на то, чтобы добраться с работы до дома. Одна из причин такого затора – дорожные работы.

Однако пробке в сторону Зари была еще одна причина – ДТП. Авария произошла у остановки «Постышева» в сторону Зари. Участниками аварии стали автобус и «Тойота Приус». Судя по всему, легковушка решила перестроиться в правую полосу, а автобус не успел затормозить. В итоге из-за ДТП перекрыто полторы полосы.

Елена Миронова