Жителей и гостей приморской столицы приглашают на большой праздник. С 5 по 8 сентября на Спортивной набережной Владивостока выступят лучшие творческие коллективы Дальневосточного федерального округа. Под открытым небом пройдёт II Фестиваль культуры и искусства «Созвездие Дальнего Востока». Перед зрителями выступят представители 11-ти субъектов ДФО, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 5 сентября, с 16.00 до 20.00 пройдет концертная программа «Дни Мира на Тихом Океане», посвященная окончанию Второй мировой войны. На концерте выступят творческие коллективы Сахалина, Камчатки, Еврейской автономной области, Забайкалья, Бурятии, Магадана, Якутии, Чукотки и Амурской области. Также в фестивале примут участие лучшие коллективы Приморского края и Ансамбль песни и пляски ТОФ.

В пятницу, 6 сентября, в 15 часов начнётся юбилейная концертная программа V Восточного Экономического Форума. Зрителей порадуют творческие коллективы Забайкалья и Сахалина. В 17.00 на сцену выйдут артисты Камчатского края. В 18.00 - танцоры из Бурятии, затем артисты из Еврейской автономной области. Завершит вечер творческий коллектив из Республики Саха (Якутия).

В субботу, 7 сентября, в 15 часов выступят лучшие творческие силы Хабаровского и Приморского краев. В 17.00 зрители увидят коллектив из Магаданской области, с 18.00 до 19.00 блеснут мастерством представители Амурской области. С 19 до 20 вечера выступят артисты Чукотского края.

8 сентября, в воскресенье, в 12.00 начнётся благотворительное мероприятие «День доброго мороженого», организатором которого является Благотворительный фонд «Сохрани жизнь». «День доброго мороженого» пройдёт во Владивостоке в четвёртый раз. Он проводится в целях привлечения внимания общественности к благотворительности в целом, для чего Фондом «Сохрани Жизни», сформированы команды от различных организаций и приглашены известные персоны Приморского края из числа общественности, бизнеса, спорта, культуры.

Завершится Фестиваль «Созвездие Дальнего Востока» 8 сентября выступлением артистов Приморской краевой филармонии. Ожидается особая праздничная программа.

Ирина Павленко