Краевой фестиваль «Глубина резкости» будет проходить в течение трех дней с 23 по 25 августа, сообщает DEITA.RU.

В этом году данный фестиваль будет проходить в третий раз, и он будет приурочен 180-летию фотографии. Организатором фестиваля выступает Приморский краевой центр народной культуры при поддержке Департамента культуры края.

«Принять участие в фотофестивале могут фотолюбители, фотохудожники, фотожурналисты, участники фотоклубов и различных творческих объединений. Все те, кто любит фотографировать и для него фотография это искусство», - рассказали организаторы фестиваля.

Начнется фестиваль с подведения итогов фотоконкурса «Глубина резкости», которое пройдет в Приморском центре народной культуры, а после гости смогут принять участие в фото-экскурсии по центру Владивостока. Мастер-класс проведут Лидия Новинская и Павел Ванифатов.

Во второй день пройдет несколько мероприятий на разных площадках города. Лекции по уличной фотографии и аэрофотографии прочитают в коворкинге DOM. Также мастер-классы пройдут в Санкт-Петербургской школе телевидения. Развлекательная программа будет организована в амфитеатре на Спортивной Набережной.

Третий день фестиваля также пройдет на разных площадках города – фотостудия, Санкт-Петербургская школа телевидения, библиотека БУК.

«Мы сохраняем уютный «домашний» формат фестиваля, в котором комфортно себя чувствуют как новички, так и опытные фотографы. Образовательные и развлекательные программы фестиваля составлены так, чтобы в них могли принять участие жители и гости Владивостока», - подчеркнули организаторы фестиваля.

Иван Юрьев