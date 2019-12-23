telegr wh call

Новости

Эксперты рассказали, что делать при отказе тормозов

23 Декабрь 2019, 19:45

«В смысле пообещала» — агентство недвижимости разгневало женщину

23 Декабрь 2019, 19:30

Полиция рассказала, как «разводят» горожан на крупные суммы

23 Декабрь 2019, 19:15

Названы регионы, где 31 декабря объявлен выходным

23 Декабрь 2019, 19:00

Врачи рассказали о незаметных симптомах рака

23 Декабрь 2019, 18:45

Банки станут отказывать в обслуживании некоторым клиентам

23 Декабрь 2019, 18:30

Владельцы таких авто могут не бояться угона

23 Декабрь 2019, 18:15

Известного хирурга отстранили от работы

23 Декабрь 2019, 18:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Стала известна судьба дерзкого грабителя Сбербанка

Сбербанк

Полиция задержала мужчину, который совершил налет на офис Сбербанка в Находке, похитив оттуда 6 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает краевая полиция, расследование деталей ограбления сейчас продолжается. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Задержали фигуранта 20 декабря. Мужчина находился в аэропорту Владивостока с крупной суммой при себе. Он пытался вывезти из страны около 1,5 млн рублей.

Напомним, 9 декабря в родном городе Находке  предполагаемый гражданин вторгся в офис кредитной организации в маске и с гранатой и, угрожая сотрудником пистолетом, забрал из отделения шесть миллионов рублей.

Полиция провела обыск в доме подозреваемого. В гараже нашли боеприпасы, оружие и патроны.

Согласно предварительным данным, мужчину ждет до 15 лет лишения свободы.

Отметим, этот инцидент широко и активно обсуждался не только местными, но и федеральными СМИ. К делу подключилась не только полиция, но и сам Сбербанк – случай приобрел широкий общественный резонанс.

Александра Маслова

Читайте также:

Сбербанк раскрыл правду о дерзком ограблении филиала в Приморье

Опасного преступника задержали по дороге в аэропорт

Приморец спал и не почувствовал мужских прикосновений хабаровчанина

Популярное

История о пропавших рыбаках в Приморье получила продолжение

Массовая драка рыбаков попала на видео в Приморье

«Все в море»: угольный терминал пылит в Приморье

Пенсионер за рулем? С какого возраста запрещено ездить за рулем
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...