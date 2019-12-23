Стала известна судьба дерзкого грабителя Сбербанка

Полиция задержала мужчину, который совершил налет на офис Сбербанка в Находке, похитив оттуда 6 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает краевая полиция, расследование деталей ограбления сейчас продолжается. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Задержали фигуранта 20 декабря. Мужчина находился в аэропорту Владивостока с крупной суммой при себе. Он пытался вывезти из страны около 1,5 млн рублей.

Напомним, 9 декабря в родном городе Находке предполагаемый гражданин вторгся в офис кредитной организации в маске и с гранатой и, угрожая сотрудником пистолетом, забрал из отделения шесть миллионов рублей.

Полиция провела обыск в доме подозреваемого. В гараже нашли боеприпасы, оружие и патроны.

Согласно предварительным данным, мужчину ждет до 15 лет лишения свободы.

Отметим, этот инцидент широко и активно обсуждался не только местными, но и федеральными СМИ. К делу подключилась не только полиция, но и сам Сбербанк – случай приобрел широкий общественный резонанс.

Александра Маслова