Стала известна судьба миллиардных обещаний ВЭФ

Сроки реализации крупных инвестпроектов в Приморье снова сдвинулись, сообщает DEITA.RU.

Пятый Восточный экономический форум, прошедший во Владивостоке с 4 по 6 сентября, «перебил» финансовый рекорд прошлого года на тринадцать процентов. Участники ВЭФ-2019 подписали 270 соглашений, общая сумма которых приблизительно равна трем с половиной триллионов рублей. Одним из самых масштабных и важных инвестиционных проектов для Приморья названо строительство завода минеральных удобрений в Находке и создание производственно-логистической инфраструктуры для производства и высокотехнологичной переработки молока. Именно эти проекты несколько раз упоминались на площадке ВЭФ как наиболее перспективные, приводились мнения о том, как сильно их запуск изменит экономическую «погоду» в крае. Однако судьба предыдущих обещаний пока не дает никаких гарантий их успешной реализации.

Взять, например, громкий договор ВЭФ-2018 с вьетнамским инвестором о строительстве крупного молочного комплекса в Приморье. Представители концерна TH Group обещали в рекордные сроки сделать из ТОР «Михайловский» настоящую аграрную «конфетку» с молочными заводами, животноводческими комплексами и даже собственными производствами комбикорма для «мясных» и «молочных» коров. Однако спустя год дело дальше обещаний не продвинулось. Как заявил в интервью Интерфаксу губернатор Приморья Олег Кожемяко, представители концерна регулярно посещали Приморье и оценивали подготовительные работы, но в апреле этого года вдруг заявили о смене концепции «для оптимизации затрат». Видимо, производство молока оказалось ну очень затратным делом.

Инвесторы заявили о сокращении числа комплексов с трех до одного большого, в котором с комфортом поселятся шесть тысяч первоклассных дойных коров. Обновленное «общежитие» буренок по плану должно увеличить мощность молокозавода до двухсот пятидесяти тонн молока в день

Правки в проект согласовали, бюджет поправили, но «колесо» строительства вновь встретило на своем пути камень. Оказалось, что ранее выбранные и так тщательно оцененные земли больше не подходят под технические характеристики будущего производства. Сейчас, по словам главы края, вьетнамцы срочно подбирают новые земельные участки. Региональной администрации ничего не остается, кроме как смиренно ждать – проект значимый и реально очень нужный жителям Приморья.

Еще одно «бородатое» обещание ВЭФ – рыбный рынок во Владивостоке, его презентуют и обещают построить с 2017-го. Поговаривали, что строительство огромного стеклянного ската с хвостом - воздушным переходом по улице Светланской запустят на Корабельной набережной чуть ли не сразу после выхода последнего гостя форума, но воз и ныне там.

Однако Олег Кожемяко пояснил, что проект не забыт, и в него вложено уже 23 миллиона «инвесторских» рублей. По словам Олега Кожемяко, долгожданный объект будет сдан в эксплуатацию в первом триместре 2022 года. У главного инвестора проекта ООО «Фар Лайн ДВ» есть всего два года, чтобы завершить дело до конца.

Екатерина Цой