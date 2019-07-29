В Приморье средняя заработная плата за первые пять месяцев составила почти 60 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Такие данные приводит статистическая служба региона.

«Средняя номинальная заработная плата одного работающего за январь-май 2019 года составила 59417 рублей, что больше на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - рассказали в Приморскстате.

Как отмечают специалисты, в 2,6 раза больше получают специалисты по исследованию конъюнктуры рынка и изучению общественного мнения. Приморцы, занятые в рыболовстве, получают в 2,2 раза больше от средней заработной платы. Экономисты получают больше на 38%, на 31% производители напитков, строители судов и кораблей также на 30%.

Меньше всего получают производители одежды всего 30% от среднего уровня, специалисты занятные в производстве пластмассы — 33% от среднего уровня, 36% — производители изделий из дерева (не считая производителей мебели), специалисты в сфере туризма — 41% от среднего уровня, а в работники в сфере рыбоводства — 61% от среднего уровня.

Иван Юрьев