15 Июль 2019, 09:30
Стала известна зарплата продавца-консультанта во Владивостоке
Источник изображения: Сергей Трэйне
Названа средняя зарплата важного специалиста, сообщает DEITA.RU.
По данным сервиса Superjob, средняя зарплата продавца-консультанта во Владивостоке составляет 39 000 рублей в месяц.
В сравнении с прошлым годом, его зарплата увеличилась на тысячу рублей.
В соседнем от Владивостока Хабаровске продавец-консультант получает 37 000 рублей.
В Москве зарплата такого специалиста составляет в среднем 52 000 рублей, а в Санкт-Петербурге - 43 000 рублей в месяц.
Дмитрий Шевченко
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