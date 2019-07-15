Названа средняя зарплата важного специалиста, сообщает DEITA.RU.

По данным сервиса Superjob, средняя зарплата продавца-консультанта во Владивостоке составляет 39 000 рублей в месяц.

В сравнении с прошлым годом, его зарплата увеличилась на тысячу рублей.

В соседнем от Владивостока Хабаровске продавец-консультант получает 37 000 рублей.

В Москве зарплата такого специалиста составляет в среднем 52 000 рублей, а в Санкт-Петербурге - 43 000 рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко