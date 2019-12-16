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Стала известна зарплата важного специалиста во Владивостоке

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Стало известно, сколько получает машинист буровой установки во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно сервису Superjob, в среднем машинист буровой установки получает около 64 тысяч в месяц в приморской столице.

Куда лучше живется работникам в Москве – там такой специалист зарабатывает около 75 тысяч рублей в месяц, а в Северной столице – 69 тысяч.

При этом, дальневосточные коллеги зарабатывают куда скромнее – в Хабаровске труд машиниста оплачивается в размере 62 тысяч рублей, а в Чите – 54 тысячи за месяц.

Отметим, что для исследования было проанализировано 70 крупных российских городов и зарплаты вышеуказанных сотрудников в них.

Напомним, что в Приморье есть немало вакансий с довольной высокой зарплатой – больше 200 тысяч рублей. Так, примерно столько получают мастера добычи на траулерах, матросы ГЭС, старшие механики на судах и так далее.


Александра Маслова

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