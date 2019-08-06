Специалисты Приморского краевого центра народной культуры начали подготовку к «Улице Дальнего Востока», которая традиционно проходит в рамках Восточного экономического форума, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала режиссер ПКЦНК Марина Капуста, в этом году в программу войдут спорт и культура, в результате чего регион покажут в новом ракурсе.

«В рамках Восточного экономического форума традиционно проходит «Улица Дальнего Востока», где каждый регион готовит свою культурную программу. Приморье всегда показывает свои лучшие творческие коллективы. В этом году мы решили сделать компиляцию и объединить спорт и культуру. Поэтому выбрали яркие зрелищные виды спорта: черлидинг, эквилибристов, цирковые студии и воздушных гимнастов», - рассказала Марина Капуста.

По ее словам, также будут представлены спортивно-бальные танцы и вокальные коллективы. Во всех постановочных номерах будут переплетаться элементы культуры и спорта.

«Мы готовим молодежную, яркую, зрелищную программу, потому что Приморье – это край талантливой и позитивной молодежи», - заключила режиссер ПКЦНК.

Напомним, что Восточный экономический форум в этом году пройдет в пятый раз в кампусе ДВФУ на острове Русский. Форум проходит ежегодно по указу Владимира Путина, начиная с 2015 года. Культурная программа форума традиционно строится из «Улицы Дальнего Востока», где регионы ДФО представляют свои лучшие коллективы.

Иван Юрьев