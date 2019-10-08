Стало известно, каких губернаторов скоро уберут

В администрации президента спрогнозировали, что ближе к концу октября в регионах России произойдут массовые губернаторские отставки. Об этом сообщает DEITA.RU.

Эксперты из Кремля уверены, что обновление пула региональных «верхушек» произойдет в связи с Единым днем голосования. Уже сейчас за стенами за красного кирпича кипит большая статистическая работа по выявлению самых низкорейтинговых «кандидатов на вылет» среди губернаторов.

По информации газеты «Коммерсант», первым в списке рейтинга значится губернатор ЕАО Александр Левинталь. С высокой долей вероятности на главенствующем посту его сменит сенатор от области Ростислав Гольдштейн.

Далее по списку идут: глаза Пензенской области, губернатор Югры и, кстати, единственная женщина в списке, руководители Камчатского края, Чувашии, Архангельской, Ростовской, Иркутской и Калужской области. Большая интрига скрывается в ситуации с губернатором Красноярского края. По отставке этой персоны мнения экспертов разделились.

Екатерина Цой