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Стало известно, каких губернаторов скоро уберут
В администрации президента спрогнозировали, что ближе к концу октября в регионах России произойдут массовые губернаторские отставки. Об этом сообщает DEITA.RU.
Эксперты из Кремля уверены, что обновление пула региональных «верхушек» произойдет в связи с Единым днем голосования. Уже сейчас за стенами за красного кирпича кипит большая статистическая работа по выявлению самых низкорейтинговых «кандидатов на вылет» среди губернаторов.
По информации газеты «Коммерсант», первым в списке рейтинга значится губернатор ЕАО Александр Левинталь. С высокой долей вероятности на главенствующем посту его сменит сенатор от области Ростислав Гольдштейн.
Далее по списку идут: глаза Пензенской области, губернатор Югры и, кстати, единственная женщина в списке, руководители Камчатского края, Чувашии, Архангельской, Ростовской, Иркутской и Калужской области. Большая интрига скрывается в ситуации с губернатором Красноярского края. По отставке этой персоны мнения экспертов разделились.
Екатерина Цой