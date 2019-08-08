На российских прилавках появился ранний картофель. О том, по какой цене придется запасаться картофелем на зиму, сообщает DEITA.RU.

Корреспонденты РГ отправились в поля, чтобы точно ответить на все вопросы, волнующие россиян. Главный из них — стоимость продукции. Здесь есть приятная новость: в оптовом сегменте цена на картофель останется либо на уровне 2018 года, либо немного снизится.

Так, в Приморье картофель можно будет закупить от 13 до 18 рублей, на Алтае подешевле, от девяти до 10 рублей. Самый дешевый картофель от пяти до восьми рублей можно приобрести у оптовиков в Воронежской и Брянской областях, а также в Татарстане. Отмечается, что за пять прошедших лет стоимость картофеля в разных регионах страны снизилась примерно на пять рублей.

Главная причина низкой цены — высокая конкуренция на сельскохозяйственном рынке. Картофель активно ввозится из-за рубежа, что и заставляет местных производителей снижать цены. При этом даже столь низкая цена не позволяет распродавать весь картофель.

Напомним, уже на следующей неделе значительное подорожает китайская продукция. Приморским таможенникам официально подтвердили запрет о запрете ввоза в Россию с 10 августа некоторых фруктов.

Екатерина Брязгунова