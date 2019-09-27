Новости
Стали известны детали бюджета России на два года
27 Сентябрь 2019, 05:30
Эти банковские услуги бесят россиян
27 Сентябрь 2019, 04:30
За парковку на «лежачем полицейском» можно пострадать
27 Сентябрь 2019, 03:30
Развенчаны мифы об автокондиционерах
27 Сентябрь 2019, 02:30
Назван самый простой способ экономии бензина
27 Сентябрь 2019, 01:30
Российский рубль обвалился на торгах
27 Сентябрь 2019, 00:30
Раскрыты ловушки для покупателей в супермаркетах
26 Сентябрь 2019, 23:45
Российские женщины остались без пособий
26 Сентябрь 2019, 23:15
Стали известны детали бюджета России на два года
27 Сентябрь 2019, 05:30
Стали известны подробности разрабатываемого правительством проекта бюджета страны до 2022 года. Об этом сообщает DEITA.RU.
Согласно опубликованному документу, чиновники на полном серьезе полагают, что уже в следующем году избыток денежных средств федерального бюджета составит почти триллион рублей. Через год – в 2021 году – превышение доходов страны над расходами снизится до шестисот миллиардов рублей, а в 2022 и вовсе сократится до трехсот миллиардов рублей.
Как передает слова главы Кабмина России Дмитрия Медведева РИА ФАН, правительство уверено, что как минимум в течение трех лет бюджет страны останется профицитным т.е. не просто сбалансированным, а избыточным: доходная часть бюджета превысит расходную.
Таким образом, запланированный годовой бюджет в 2020 году будет равен двадцати целым и четырем десятых триллионов рублей, в 2021 – чуть более двадцати одного триллиона, а к 2022 году достигнет суммы в двадцать два триллиона рублей.
Ранее Медведев заявил, что разрабатываемый прогноз социально-экономического развития России подразумевает под собой две возможных развития событий: оптимальный и сложный, но и тот и другой в конечном итоге приведут к экономическому росту российской экономики на два процента.
Екатерина Цой