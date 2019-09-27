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Стали известны детали бюджета России на два года

27 Сентябрь 2019, 05:30

деньги

Стали известны подробности разрабатываемого правительством проекта бюджета страны до 2022 года. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно опубликованному документу, чиновники на полном серьезе полагают, что уже в следующем году избыток денежных средств федерального бюджета составит почти триллион рублей. Через год – в 2021 году – превышение доходов страны над расходами снизится до шестисот миллиардов рублей, а в 2022 и вовсе сократится до трехсот миллиардов рублей.

Как передает слова главы Кабмина России Дмитрия Медведева РИА ФАН, правительство уверено, что как минимум в течение трех лет бюджет страны останется профицитным т.е. не просто сбалансированным, а избыточным: доходная часть бюджета превысит расходную.

Таким образом, запланированный годовой бюджет в 2020 году будет равен двадцати целым и четырем десятых триллионов рублей, в 2021 – чуть более двадцати одного триллиона, а к 2022 году достигнет суммы в двадцать два триллиона рублей.

Ранее Медведев заявил, что разрабатываемый прогноз социально-экономического развития России подразумевает под собой две возможных развития событий: оптимальный и сложный, но и тот и другой в конечном итоге приведут к экономическому росту российской экономики на два процента.

Екатерина Цой

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