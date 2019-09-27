Стали известны детали бюджета России на два года

Стали известны подробности разрабатываемого правительством проекта бюджета страны до 2022 года. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно опубликованному документу, чиновники на полном серьезе полагают, что уже в следующем году избыток денежных средств федерального бюджета составит почти триллион рублей. Через год – в 2021 году – превышение доходов страны над расходами снизится до шестисот миллиардов рублей, а в 2022 и вовсе сократится до трехсот миллиардов рублей.

Как передает слова главы Кабмина России Дмитрия Медведева РИА ФАН, правительство уверено, что как минимум в течение трех лет бюджет страны останется профицитным т.е. не просто сбалансированным, а избыточным: доходная часть бюджета превысит расходную.

Таким образом, запланированный годовой бюджет в 2020 году будет равен двадцати целым и четырем десятых триллионов рублей, в 2021 – чуть более двадцати одного триллиона, а к 2022 году достигнет суммы в двадцать два триллиона рублей.

Ранее Медведев заявил, что разрабатываемый прогноз социально-экономического развития России подразумевает под собой две возможных развития событий: оптимальный и сложный, но и тот и другой в конечном итоге приведут к экономическому росту российской экономики на два процента.

Екатерина Цой