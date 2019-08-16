Россию посетит множество глав государств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

С 4 по 6 сентября в ДВФУ на острове Русский пройдёт юбилейный пятый Восточный экономический форум. Мероприятие, ставшее уже традиционным, является важнейших общественно-экономическим событием года для всего Дальнего Востока.

Накануне стал известен точный список лидеров стран, которые прибудут на ВЭФ в этом году. В пленарном заседании форума примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Исполнять обязанности модератора поручено ведущему телеканала ABC News Джорджу Стефанопулосу.

Ранее сообщалось, что в преддверии ВЭФ во Владивостоке может пройти митинг против застройки природоохраняемых зон.

Дмитрий Шевченко