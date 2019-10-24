Стали известны итоги налоговой реформы в России

Стало известно, какие сюрпризы жду россиян, которые уже совсем скоро будут оплачивать имущественный налог за две тысячи восемнадцатый год. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно информации ФНС РФ, власти запретили пересчитывать земельный налог для граждан, если после введения коэффициента выплата окажется на десять процентов больше, чем в прошлый налоговый период. Исключением являются только земельные участки, которые были несвоевременно застроены для жилья - в этом случае повышенный коэффициент сохраняется. Это же касается и налога на имущество.

Второе изменение в имущественных налогах затронуло изменение порядка расчета земельного налога на участки, где был изменен вид разрешенного использования. Например, россиянин добился разрешения на строительство жилого дома на земле, которая ранее находилась в нежилом фонде. Теперь изменения кадастровой стоимости площади земельного участка учитывается налоговым органом с первого дня внесения изменений в ЕГРНС.

Кстати, о кадастровой стоимости. В этом году жители семи регионов России впервые заплатят налог на недвижимость по коэффициенту, равному ноль целых и две десятых. В четырнадцати регионах, где новый способ расчета кадастровой стоимость действует уже два года, коэффициент вырастет до ноль целых и четырех десятых.

В двадцати одном регионе, где реформа действует уже третий год, показатель вырастет до ноль целых и шести десятых. Для налогоплательщиков на этих территориях введено ограничение по увеличению суммы налога - обязательная выплата может вырасти не более, чем на десять процентов от прошлогодней суммы.

Для многодетных семей страны утвержден вычет кадастровой стоимости шестисот «квадратов» из общей площади дома или квартиры в ходе расчета указанного налога.

Также в текущем году от уплаты налога освобождаются собственники, чьи дома или любые другие капитальные объекты полностью уничтожены или разрушены настолько, что не подлежат восстановлению. Чтобы не платить налог россиянам необходимо написать заявление об утрате недвижимости в своем налоговом органе.

Екатерина Цой