Стали известны наиболее пострадавшие отрасли малого и среднего бизнеса

Свыше 75% опрошенных представителей малого и среднего предпринимательства в России полагают, что экономическая ситуация имеет тенденцию к ухудшению, сообщает ИА DEITA.RU. Исследование организовано компанией-разработчиком ПО для управления бизнесом под названием «Мегаплан».



По мнению подавляющего количества участников исследования – (82,9%), больше всего пострадала ресторанная сфера. Негативно кризис сказался и на индустрии красоты и моды, полагает более 61% опрошенных. Не менее 49% участников исследования, считают, что на производственной сфере тоже негативно сказался кризис из-за пандемии коронавируса.

Среди наименее пострадавших областей бизнеса назвали IT-индустрию, по мнению более 81% опрошенных, область телекоммуникаций по мнению чуть более половины респондентов и медицину – 37,1%

Бизнесмены признают, что в нынешней обстановке, не отличающейся лёгкостью, необходимо рассчитывать лишь на себя. Так, свыше 83% респондентов не полагаются на помощь от властей, а мнение о том, что бизнесменам помогут, либо уже оказывают поддержку власти, выразили лишь 5,2% участников исследования.

Было предложено просчитать и вероятные пути спасения предпринимателей, среди таких назвали уход в онлайн-пространство, а также автоматизацию процессов, полагает треть исследуемых. Кроме того, одной пятой частью от общего числа было оценено и предложение перевода части сотрудников на постоянную работу на «удаленке», а также частичный отказ от офисов.

В опросе приняло участие более 1600 представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее на портале ИА DEITA.RU было опубликовано мнение главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая сообщила, что ещё не время прощаться с масочным режимом, введенном в регионах страны. Специалисты ведомства настаивают на соблюдении рекомендаций по профилактике инфицирования – мытьё рук, использование индивидуальных средств защиты в виде маски, и не забывать о соблюдении социальной дистанции. Подобные ограничения, по мнению главы ведомства, будут действовать на протяжении всех летних месяцев.