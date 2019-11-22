Стали известны новые льготы для «детей войны» Приморья

Администрация Приморья в рамках поручения губернатора Олега Кожемяко подготовила законопроект, предусматривающий 50%-ную компенсацию за проезд или перелет в пределах региона для «детей войны» и ветеранов труда. Эти и некоторые другие льготы приморцы смогут получить уже со следующего года, сообщила DEITA.RU первый вице-губернатор края Вера Щербина.

По словам первого замглавы региона, в настоящий момент проекты законов проходят согласование и внутреннюю экспертизу. Документы должны быть рассмотрены краевыми депутатами в ближайшую сессию. С таким предложением выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время партийной конференции регионального отделения «Единой России» на прошлой неделе.

Согласно разработанным администрацией нормам, «дети войны» и ветераны труда смогут компенсировать половину стоимости билетов на любой автобус (городской, пригородный или междугородний), совершающий рейсы в пределах региона. Получить 50%-ный возврат смогут также граждане этих категорий, которые летают на самолетах малой авиации Приморья в муниципальные образования края.

Также разработанным пакетом законопроектов предполагается индексация выплат ветеранам труда, труженикам тыла и пострадавшим от политических репрессий. В проектах законов нашли свое отражение инициативы губернатора о доплате к пенсиям и путевках в санатории для одиноких пенсионеров, тружеников тыла и лиц других категорий.

Отметим, что инициативы в сфере социальной помощи населению в регионе реализуются в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы.