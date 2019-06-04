Один из соответчиков по делу уличен в фальсификации доказательств, сообщает DEITA.RU.



Главное управление Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого подозревают в присвоении 9 млрд рублей. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, сейчас возбудили дело в отношении соответчика.

Теперь перед судом в качестве обвиняемого предстанет Иван Кожевников. Он был одним из фигурантов дела Захарченко. На одном из судебных заседаний Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество соучастника Захарченко - Дмитрия Сенина, а также подконтрольных лиц.

На суде удалось установить, что на имя Кожевникова записали большую часть недвижимости. Из-за внушительного списка объектов в собственности Кожевникова и вызвали в суд. Однако там он предоставил справки о доходах, которые якобы позволили ему купить все объекты. Оказалось, что документы были с ложными сведениями.

Ранее сообщалось о том, что в мае депутаты предлагали переводить конфискованные деньги в пенсионный фонд. Инициатива так и остались инициативой, обсуждение такое перспективы медленно заглохло.

Елена Миронова