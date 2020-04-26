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Стали известны осложнения после легкой формы коронавирусной инфекции

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Сейчас власти обсуждают варианты продления режима самоизоляции

Пульмонолог Игорь Лещенко рассказал про осложнения у пациентов после легкой формы новой коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Рен-ТВ».

По словам специалиста, обычно у пациентов переболевших в легкой форме никаких последствий не наблюдается. При этом он добавил, что в легкой форме болеет порядка 80% всех заразившихся в России.

Он выразил надежду на то, что после прохождения болезни у человека вырабатывается иммунитет к новому вирусу.

Ранее власти уже говорили о продлении режима самоизоляции – скорее всего, это продлится как минимум до окончания майских праздников. Скорее всего – до середины мая.

Отметим, всего в России зафиксировано более 74,5 случаев заболевания коронавирусом. Из них 254 – в Приморье. Только за последние сутки в крае стало известно о 34 новых случаях заболевания.

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