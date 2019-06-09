Сын продюсера Бари Алибасова подробно рассказал, как отец отравился жидкостью для прочистки труб, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

По словам Бари Алибасова-младшего, музыкант любит, когда у него дома все вещи, что называется, стоят на своем месте. У него всегда возле раковины стоит какое-нибудь питье. А в студии, видимо, кто-то прочищал трубу и оставил очиститель на раковине. Из-за плохого зрения Бари Алибасов и перепутал с напитком, и отхлебнул.

Также сын основателя группы «На-на» отметил, что отхлебнул мужчина раньше, чем понял, что это не питье, в том числе и из-за постоянно суетливости. Музыкант выплюнул очиститель, но даже незначительная часть, попавшая в желудок и кишечник, нанесла серьезный вред организму.

Алибасов-старший сразу позвонил сыну, но ничего не смог сказать, так как уже получил повреждения гортани. Его оперативно доставили в больницу, промыли желудок. На данный момент продюсер находится в медикаментозном сне — его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Екатерина Брязгунова