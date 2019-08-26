В краевом открытом фотоконкурсе «Глубина резкости» приняли участие 367 фотографов из 31 населенного пункта Приморского края и семи регионов Дальнего Востока. На конкурс поступили 1 472 фотографии. Из них экспертная комиссия отобрала 59 лучших снимков, которые зрители могут увидеть на выставке. Выставка открыта в Приморском краевом центре народной культуры по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 25, сообщает DEITA.RU.



Конкурс «Глубина резкости» проходит третий год и становится всё более популярным. В этом году он обрел статус Дальневосточного. В конкурсе приняли участие фотографы из Приморского края, Хабаровского и Камчатского, Республики Саха (Якутия), Сахалинской и Магаданской областей, Еврейской автономная области.

Лучшие снимки отбирала экспертная комиссия, в которую вошли известные российские фотографы и фотокритики, победители и члены жюри всероссийских и международных фотоконкурсов, всего -17 человек. Конкурс проходил в восьми номинациях.









На торжественной церемонии, которая состоялась 23 августа, были объявлены победители:

номинация «Аэрофотография» - Антон Блохин (Владивосток);

номинация «Дальний Восход: Флора и фауна» - Александр Кривошапкин (Якутск);

номинация «Дальний Восход: Пейзаж» - Виталий Берков (Владивосток);

номинация «Свободная тема» - Оксана Бурьян (Владивосток);

номинация «Город знакомый» - Александра Карпцова (Владивосток);

номинация «Главные новости» - Евгений Табалыкин (п.Терней);

номинация «Командная работа» - Екатерина Подлегаева (Благовещенск):

номинация «Участники до 18 лет» - Данил Шемаров (Уссурийск).

Организатор фотоконкурса «Глубина резкости» - Приморский краевой центр народной культуры. При поддержке Департамента культуры края. В 2019 году фотоконкурс был приурочен к 180-летию фотографии.

Выставка «Глубина резкости» открыта с 10.00 до 18.00 ежедневно. Адрес: Владивосток, ул. Пушкинская, 25. Приморский краевой центр народной культуры.

Ирина Павленко