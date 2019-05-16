Участники рассказали, что им больше понравилось вытаскивать рыбу из воды, чем ждать улова, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 16 мая, в пригороде Владивостока - у «Фетисов Арены», прошло Первенство Приморского края по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля поплавочной удочкой» среди детей. Общественности уже стали известны победители.

Первое место занял Кирилл Татарников из Артема. Он поймал самую большую рыбу. На втором месте - Алексей Федоров из Владивостока. На третьем - Данил Танцура также из дальневосточной столицы.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие дети со всего Приморья: более 30 человек захотели проверить свои силы в рыбной ловле. Как рассказал организатор Первенства Александр Ермолаев, большинство участников - воспитанники коррекционной школы-интерната - глухонемые дети.

Больше всего ребятам понравилось вытаскивать рыбу из воды. Как рассказали журналистам сами участники соревнований, это было очень весело.

Как рассказала корреспонденту DEITA.RU участница Первенства Даша Юдина, ей все понравилось. Больше всего эмоций девочка испытала, когда у нее получилось не только поймать рыбу, но и вытащить ее на берег. Это был ее первый опыт взаимодействия с удочкой.

«Дети довольные, радостные. Им очень понравился процесс. Они были в состоянии счастья, когда удавалось вытащить рыбу из воды. Я уверена, что такие мероприятия должны проходить - подучимся и победим!» — поделилась Ольга Фитилева, учитель физкультуры.

Соревнования организованы федерацией рыболовного спорта Приморья при поддержке краевого департамента физической культуры и спорта.

Елена Миронова