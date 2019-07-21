В дальневосточной столице по всей строгости закона накажут пьяного водителя, который спровоцировал аварию с пострадавшими детьми, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, ДТП случилось во Фрунзенском районе города. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что 32-летней мужчина, будучи пьяным, решил покататься на мотоцикле. В коляску он посадил двоих детей, одному из которых восемь лет, а второму — пять.

На грунтовой дороге гражданин не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Оба ребенка серьезно пострадали — старшая девочка получила травму головы, а мальчик — гематому глаза.

При себе водительского удостоверения водитель не имел. Ранее водитель привлекался к административной ответственности, он превысил скоростной режим.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее прошла информация о том, что в смертельном ДТП в Приморье в середине июля скончались шесть человек. При этом ребенок, который находился в минивэне, выжил.

Екатерина Брязгунова