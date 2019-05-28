В дежурную часть Уссурийса поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса, двигавшегося в сторону Владивостока на 665 километре автодороги Хабаровск-Владивосток.

По неустановленным причинам водитель совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

По предварительной информации, в результате автопроисшествия двое пассажиров погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада медиков, МЧС.