Стали известны подробности избиения девочки в детском саду

Стали известны подробности избиения девочки толпой детей в одном из детских садов Ярославля. Об этом сообщает DEITA.RU.

О случае проявления крайней детской жестокости во время дневной прогулки стало известно после публикации трех минутного видео в популярной социальной сети. На кадрах видно, как маленькие дети собрались толпой за деревянным домиком на площадке детского сада и по очереди избивают ногами лежащую на земле девочку в розовом комбинезоне. Причина возникновения конфликта неизвестно. Можно только гадать, что побудило мальчиков прыгать на спине у девочки и возить лицом по земле. По словам автора видео, юным садистам нет и пяти лет.

На третьей минуте видео весьма раззадоренные своей безнаказанностью дети разбегаются врассыпную т.к. как к месту драки очень медленно подошла пожилая воспитательница. Женщина подошла к пострадавшей уже после того, как девочка самостоятельно встала с земли.

«Сначала подумал, что детки играются. Потом хотел крикнуть из окна, чтобы перестали. Потом ждал реакцию воспитателя. Воспитатель подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него, что она там валяется. МДОУ детский сад № 236», - объясняет происходящее автор видео.

Почти сразу после появления публикации в сети неравнодушные горожане стали массово писать жалобы с требованием разобраться в происшествии в мэрию. Спустя пару часов от городского департамента образования пришел ответ.

«Приняты все необходимые меры. Проводится проверка в отношении действий руководителя и воспитателя детского сада. Вопрос об увольнении в данный момент решается», - написала глава ведомства Елена Иванова.

Еще через несколько часов Иванова уведомила ярославцев об отстранения воспитателя от работы до окончания следствия и сборе родителей с представителями правоохранительных органов, администрации, медиками и психологами.

«Физическое состояние ребенка оценивается врачами травмопункта. Психологическое состояние ребенка пока стабильное. Родителям ребенка администрацией и сотрудниками детского сада принесены извинения», - отметила руководитель департамента.

После ответа мэрии часть интернет-пользователей возмутились, что карательные санкции будут применены только в отношении воспитателя.

«Вот и добрались до того, что виноват воспитатель. А то, что для этих детей норма такое поведение - это нормально. Родители так дома воспитывают. Воспитателя уволить. Далее дети идут в школу, в которой тоже уволят учителя за проделки детей. А если ещё далее заглянуть, то эти дети вырастят во взрослых людей, уверенных, что им ни за что ничего не будет. Надо родителям заниматься детьми дома, воспитывать, а думать, что раз «закинули» в сад или школу, то там научат и воспитают», «Если б мой ребёнок такое сделал, я б ему сама всыпала так, чтоб он на всю жизнь запомнил. Когда вижу подобные видео в интернете, всегда своим говорю, что если замечу их в чём-то подобном - лично люлей навешаю и в полицию сдам», «Меры в первую очередь принимать надо в отношении родителей, воспитывающих подобных монстров. Как минимум штраф за отсутствие воспитания и из сада на вылет, пусть сидят со своими отпрысками дома, они представляют реальную угрозу другим детям», - возмущаются горожане отмечая, что никто не отрицает вины воспитателя, который не выполнял свою самую главную функцию по обеспечению безопасного досуга детей.

Один из участников дискуссии оказался родителем, который водит ребенка в этот же детсад.

«Это наш садик, ребенок туда ходит, правда из этой группы мы перешли в другую. Похоже, правильно сделали. А про эту воспитательницу много хороших отзывов, она уже лет сто в садике работает, огромный опыт, много с детьми занимается. Видимо, отвлеклась, недосмотрела… Я в шоке», - высказался родитель.

Руководство дошкольного учреждения также отметили, что раньше на воспитателя никогда не поступало жалоб, а родители оставляли о ней только положительные отзывы.



Разбирательство по факту инцидента продолжится до шестого ноября.

Екатерина Цой



