Стали известны подробности мощного взрыва на танкере в Приморье

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По факту исчезновения трехлетнего мальчика в Приморье возбуждено уголовное дело

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту трагедии на танкере «Залив Америка», сообщает DEITA.RU.

Как пояснила представитель Дальневосточного СУ на транспорте СК России Дарья Немцева, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта. Расследование будет проводиться по части третьей, так как трагедия привела к гибели двух людей. Судьба еще одного человека по-прежнему остается неизвестной.

Старший помощник руководителя Дарья Немцева рассказала, что взрыв случился ранним утром в субботу, 2 ноября, недалеко от мыса Астафьева. Хлопок газовоздушной смеси произошел на танкере.

На данный момент следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства трагедии на месте. Свидетели и очевидцы допрашиваются. Уже назначено несколько судебных экспертиз, а техническая документация изъята.

Екатерина Брязгунова

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