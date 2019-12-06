Стали известны подробности новогоднего корпоратива в Госдуме

Депутаты Госдумы решили не отмечать массово наступающий 2020 год. Но факт личных поздравлений никто не отменял, сообщает DEITA.RU.



Тайны новогодних торжеств, а вернее их отсутствия, раскрыл депутат Олег Нилов. Он сообщил, что никаких трат на новогодние корпоративы в этом году не предусмотрено.

По его словам, если бы какие-то торжества и планировались, то у него на столе бы уже лежала смета с затратами. Но ее нет. Впрочем, депутат сказал, что и в прошлом году Госдума не стала централизовано отмечать новогодние праздники.

Сессия думы завершится поздравительной речью спикера Вячеслава Володина, далее прозвучит российский гимн, после чего депутаты разойдутся и лично поздравят тех своих коллег, которые им наиболее симпатичны.

Нилов отметил, что вероятнее всего праздник ограничится бокалом шампанского, и куплено спиртное будет за счет самих депутатов. Каждая фракция сделает свой вклад в запасы спиртных напитков.





Между тем, депутаты вообще не любят озвучивать суммы новогодних трат. Единственный имеющийся источник - это слова депутата думы от Читинской области в интервью местному изданию. Он озвучил сумму в 20 миллионов рублей трат на корпоративную вечеринку.

Отметим, ранее депутаты пожелали сделать 31 декабря выходным днем. Многие поддержали эту инициативу.

Регионам было предложено самостоятельно решить, хотят ли они подарить своим жителям дополнительный входной, и положительное решение приняли в Крыму, Томской и Кировской областях.

Первым рабочим днем 2020 года станет 9 января.



Василий Кучин