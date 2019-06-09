Водитель дорогого внедорожника, разбившегося 9 июня в дальневосточной столице на Народном проспекте, госпитализирован, сообщает DEITA.RU со ссылкой на паблик «Экипажи ДПС».

По имеющейся информации, авария случилась около 7 утра. Водитель Range Rover «летел» со стороны Третьей рабочей и не справился с управлением. Внедорожник занесло и бросило в дерево. Машина получила серьезные механические повреждения.

В результате ДТП пострадал водитель, он был госпитализирован прибывшими медиками.

Екатерина Брязгунова