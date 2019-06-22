Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП в приморском городе Артеме, об этом DEITA.RU сообщили в региональном Управлении МВД.

Как рассказали в ведомстве, очевидцы позвонили в дежурную часть и рассказали о страшной аварии в районе 7/2 на площади Ленина. На место происшествия срочно прибыли не только полицейские, но и медики и спасатели, которым предстояла деблокировать пострадавших.

В ходе проверки удалось установить, что водитель минивэна Toyota Town Ace Noah, возраст которого 61 год, перестраиваясь из одной полосы в другую не убедился в собственной безопасности и столкнулся с Nissan Atlas. Грузовик двигался в попутном направлении. От удара грузовик вылетел на встречную полосу и «вписался» в маршрутный автобус.

На данный момент 41-летний водитель грузовика госпитализирован.

Отмечается, что водитель минивэна находится за рулем более 27 лет и за текущий год уже привлекался к ответственности за превышение скорости.

По факту аварии проводится проверка.

Екатерина Брязгунова