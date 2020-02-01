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Стали известны подробности скандала с Собчак в самолете
Журналистка и телеведущая оказалась недовольна задержкой рейса
В московском аэропорту «Внуково» журналистка Ксения Собчак
устроила скандал прямо в самолете, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН». Скандал,
сообщает издание, раздули из-за того, что ради вылета первого борта с президентом
было закрыто небо над Москвой.
В этот момент Собчак находилась в самолете авиакомпании «Россия», который должен был лететь в Санкт-Петербург из Москвы. В общей сложности, вылета пришлось прождать полтора часа. Сообщается, что все это время Собчак переписывалась с Сергеем Минаевым. Он посоветовал ей «не жидиться» и купить свой поезд как у Пугачевой.
Когда самолет уже был готов к вылету, Собчак отказалась пристегиваться и потребовала спустить ее на землю. За это после попадания в аэропорт на Собчак составили протокол.