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6 Декабрь 2019, 18:15

Стали известны подробности скандала с Собчак в самолете

Собчак

Журналистка и телеведущая оказалась недовольна задержкой рейса

В московском аэропорту «Внуково» журналистка Ксения Собчак устроила скандал прямо в самолете, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН». Скандал, сообщает издание, раздули из-за того, что ради вылета первого борта с президентом было закрыто небо над Москвой.

В этот момент Собчак находилась в самолете авиакомпании «Россия», который должен был лететь в Санкт-Петербург из Москвы. В общей сложности, вылета пришлось прождать полтора часа. Сообщается, что все это время Собчак переписывалась с Сергеем Минаевым. Он посоветовал ей «не жидиться» и купить свой поезд как у Пугачевой.

Когда самолет уже был готов к вылету, Собчак отказалась пристегиваться и потребовала спустить ее на землю. За это после попадания в аэропорт на Собчак составили протокол.

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